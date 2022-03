Les gardiens de l'éternité Tome 16 : Basq

Chaaya s'est sacrifiée pendant des siècles pour protéger son peuple d'une menace pesant sur la magie. Enfin libérée, elle ne songe qu'à rattraper le temps perdu. Armée des pouvoirs que lui a conféré son long emprisonnement, elle se déchaîne sur Las Vegas... et sur son séduisant garde du corps vampire. Basq a fermé son coeur et refuse de se laisser approcher par qui que ce soit, mais la spontanéité et la soif de compagnie de Chaaya sont irrésistibles. L'irruption d'une rescapée de l'ultime bataille de Chaaya les précipite dans un monde parallèle où leur survie mettra tous leurs instincts à l'épreuve : ils devront accepter non seulement le désir, mais la fragile confiance qui naît entre eux... " Une série dont on devient très vite accro. " Larissa Ione