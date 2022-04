El Alamein. De sable et de sang

Une bataille lourde de conséquences. 1er juillet 1942. La guerre du désert fait rage. Le 20 juin, les troupes italo-allemandes du maréchal Rommel ont bousculé la 8ème armée britannique à Tobrouk. Après une retraite peu glorieuse à travers la Libye et l'Egypte, les anglais se retranchent derrière une ligne de défense hâtivement montée entre El Alamein au nord et le désert de Qattara au sud. Le général Auchinleck, commandant de la 8ème armée, se sait en mauvaise posture.

Rommel bénéficie d'une réputation d'adversaire coriace et audacieux auprès de ses propres troupes qui ont le moral au plus bas. Auchinleck s'attend à ce que "le renard du désert" profite de sa victoire pour tenter de percer ses positions. Mais après des mois de guerre sous un climat étouffant, ce sont deux armées épuisées qui se font face avant l'ultime affrontement... Récit humain dans un contexte historique, El Alamein plonge l'action de la nouvelle collection consacrée aux grandes batailles de chars d'assauts au coeur d'un affrontement chaotique en plein désert.

Les alliés en seront vainqueurs, mais à quel prix ?