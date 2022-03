Un manuscrit inachevé. Notes pour un livre sur la méthode Vittoz

Le manuscrit de Mrs Thorn s'impose par la rare qualité d'un témoignage vécu, à l'école directe du docteur Vittoz. L'estime de Vittoz pour son élève est la meilleure recommandation qui puisse être présentée de ces pages destinées très spécialement aux praticiens de la Méthode. En outre, Mrs Thorn est la seule à insister autant (ici dans le chapitre sur la personnalité du patient) pour que le patient apprenne à se connaître pour être autonome en cas de rechute. Elle invite le praticien à aider son patient à connaître son fonctionnement et sa personnalité pour retrouver vigueur et volonté. Ce livre était inachevé à la mort de l'auteur. Ses notes ont été regroupées et classées par sa soeur qui n'était pas vittozienne. Une équipe de praticiens a conduit la présente édition dans le but de lui redonner sa cohérence et plus de perspective, par des corrections des traductions de certains passages, l'ajout d'intertitres, des notes et un index. A propos de l'auteur : Mrs Thorn fut une des élèves directes du docteur Vittoz et une praticienne très reconnue de sa méthode.