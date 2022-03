Epopée maçonnique. Tome 6, Le grill et l'oie

Une Grande Loge pour l'allégeance de tous. 1717. Londres. La vie du roi Georges 1er est menacée. Un soir, alors que le monarque se rend discrètement chez sa favorite, plusieurs hommes attaquent sa voiture et tentent de l'assassiner. L'attentat est déjoué et l'un des assaillants est gardé en vie. Sous la torture, un aveu est soutiré : la Franc-Maçonnerie serait à l'origine de l'assaut. Pour comprendre les raisons de l'attaque, le roi fait appel à l'unique Franc-Maçon auquel il continue d'accorder sa confiance : Isaac Newton. Surpris de savoir sa confrérie inculpée, le célèbre penseur trouve le moyen de prouver la bonne foi de ses frères et provoque la création de la Grande Loge d'Angleterre dont tous les membres devront prêter allégeance au roi. Mais dans l'ombre, les ennemis de la couronne continuent de chercher à placer sur le trône le seul homme devant lequel ils accepteront de s'incliner : Jacques François Stuart. Dans son sixième volume, L'Epopée de la Franc-Maçonnerie associe thriller et espionnage pour un épisode tout en ombres et en tensions. Jean-Christophe Camus, Eric Lambert et Didier Convard continuent de nous narrer avec brio les événements fondateurs de la fameuse, mais non moins mystérieuse, organisation des Francs-Maçons.