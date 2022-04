Sorcellerie. La Bibliothèque de l'Esotérisme

Ce voyage envoûtant à travers l'histoire mondiale de la sorcellerie constitue le troisième volume de la collection The Library of Esoterica et suit cette tradition occulte de ses racines primitives à ses incarnations modernes. A travers plus de 400 oeuvres, des essais et entretiens révélateurs avec des praticiens actuels, Witchcraft dresse la chronique d'une évolution cathartique, de l'émergence de cet art dans le culte des déesses antiques jusqu'à son essor au sein d'une communauté occulte diverse.