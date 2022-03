Eva + Simon

Eva et Simon viennent de perdre leur mère dans un accident de voiture. Simon, chamboulé par la situation, est heureux de pouvoir se raccrocher à leur mystérieux beau-père. Pour Eva, c'est une tout autre histoire : elle nourrit des soupçons sur l'homme qui partageait la vie de sa mère et se sent menacée. Avec son petit ami, elle prend la route tant pour fuir que pour enquêter sur le passé de Daniel. S'ils trouvent de l'aide grâce à de belles rencontres, leur cavale les mènera vers une vérité terrifiante...