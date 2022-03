William Icard, scientifique idéaliste et passionné, vit en harmonie avec la nature dans un village autochtone au coeur de la forêt amazonienne. Jusqu'à ce matin fatidique, où sa famille est sauvagement agressée par un commando qui brûle tout sur son passage. Dix ans plus tard, le procès intenté par une ONG écologiste contre un consortium spécialisé dans l'huile de palme est subitement interrompu après l'enlèvement de quatre membres du jury. Le lendemain, ces mêmes jurés réapparaissent sur les réseaux sociaux, seuls au milieu de la forêt primaire. Une TV-réalité d'un genre nouveau est née. Passionnés par le sort des otages, les spectateurs découvrent la beauté stupéfiante de cette nature vierge et se rallient, peu à peu, aux idées du mystérieux Botaniste qui dirige les opérations. C'est le début d'une course contre la montre : le Botaniste pourra-t-il rallier la population mondiale à sa cause avant qu'il soit capturé par la police ou tué par les agents du consortium ? Le Botaniste, est basé sur le scénario écrit par le documentariste Luc Marescot et le réalisateur Guillaume Maidatchevsky afin d'alerter le grand public sur la situation des forêts primaires. Cette aventure a fait l'objet du documentaire Poumon vert et tapis rouge, sorti en septembre 2021 au cinéma. Avant que ce thriller écologique voie le jour sur les écrans, Jean-Luc Bizien a pris sa plume pour lui donner vie.