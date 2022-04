Jamie a des tentacules - Poche - tome 04. Dernière de la galaxie

De l'amitié, du suspense, de l'action... et des tentacules ! Jamie a inscrit la Terre au concours de la plus belle planète de la galaxie. Si elle gagne, elle deviendra l'un des endroits les plus sympas à visiter pour les touristes intergalactiques. Mais si elle perd, elle sera propulsée en un instant à l'autre bout de l'univers, loin, très loin du soleil. Autant dire que pour Jamie et Nerdy, il en va de la survie de l'humanité de remporter ce concours.