Au coeur de la froide vallée d'Aoste, nichée dans le nord de l'Italie, le cadavre d'une femme transgenre est retrouvé, sillonné d'étranges traces de corde. Rocco Schiavone, vice-préfet râleur, macho et doté d'un humour cinglant, est dépêché sur place. Alors que les difficultés d'identification de la victime empêchent l'enquête de progresser, la police tombe sur un autre cadavre, à Rome cette fois. Le rapport avec Schiavone ? Aucun, si ce n'est que le mort a dans la poche un papier sur lequel est inscrit le numéro de téléphone du vice-préfet. Ombres et poussières est un roman noir et fiévreux qui ausculte sans concession la société contemporaine italienne. L'oeuvre de Manzini, une des plus reconnues dans le polar transalpin, ne se départit jamais de tendresse et d'ironie.