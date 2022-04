M.Pagnol en BD : La Prière aux étoiles - vol. 02/2

L'adaptation inédite tirée du film inachevé de Marcel Pagnol. Florence est une belle et jeune actrice des années 30. Amante entretenue de Dominique, l'une des plus grosses fortunes de Lyon, elle ne souhaite pourtant pas l'épouser et mettre de côté ses rêves de cinéma. Lors d'une sortie à la foire du Trône, Florence rencontre Pierre, un musicien en mal d'inspiration. La comédienne et le mélomane tombent amoureux et partent à Cassis sous le soleil du Midi. La jeune femme est toutefois rattrapée par son passé de femme entretenue. Si Dominique, son protecteur, accepte de s'effacer, Pierre, jaloux, est prêt à tout gâcher. La douceur et l'amour pur de Florence réussiront-ils à apaiser sa colère ?