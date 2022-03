Introduction aux analyses par équations structurelles. Applications avec Mplus en psychologie et sciences sociales

Les modèles d'équations structurelles (MES) sont des modèles statistiques très puissants qui permettent de tester un modèle théorique précis. lls sont de plus en plus utilisés en psychologie et en sciences sociales pour valider des hypothèses de recherche. Ce livre se veut une introduction à la fois théorique et pratique aux analyses d'équations structurelles, avec le logiciel Mplus, qui est le logiciel de statistiques le plus répandu chez les étudiants et les chercheurs.