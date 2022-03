Ainsi parlent les morts

Lorsqu'un promoteur immobilier exhume les restes de jeunes filles sur le site d'un couvent, la Brigade régionale des enquêtes prioritaires se lance à la recherche des anciennes pensionnaires. Leurs témoignages sur l'extrême sévérité des nonnes à l'époque sont accablants, mais une autre série de corps a priori sans lien avec les précédents est bientôt découverte et oblige à reprendre toute l'affaire à zéro. Pour résoudre ce cold case hors norme, il va falloir "faire parler les morts", dont le nombre affolant fait planer la menace d'un tueur en série. Mission d'autant plus difficile pour Paula McIntyre et le reste de l'équipe qu'ils doivent maintenant compter sans Carol Jordan, exclue de la police, et sans Tony Hill, en prison. Les deux anciens acolytes, plus que jamais isolés et fragilisés, oeuvrent désormais dans l'ombre et pourraient bien fournir la clef de cette enquête.