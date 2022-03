Guide du Routard Midi Toulousain 2022/23

Nouvelle édition du Routard Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne, avec une sélection des meilleures adresses de restos et activités à faire dans la région. Le canal du Midi, les gorges de l'Aveyron, les routes paisibles du Gers, les pics enneigés des Pyrénées, ... Le Midi toulousain est bel et bien une terre de contrastes ! On y cultive le savoir-vivre, on y célèbre la bonne chère. Bienvenue en pays de Cocagne ! Dans Le Routard Midi-Toulousain, Pyrénées, Gascogne (Occitanie), mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - 4 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (assister à un match de rugby, faire une balade à vélo, admirer les étoiles, assister à un concert d'orgues ou danser à un festival de jazz, faire du parapente...), des visites (déambuler dans le vieux Toulouse, s'émerveiller des cathédrales de Couserans, frissonner d'émotion dans des grottes, découvrir des caves d'Armagnac...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Plus de 20 cartes et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Midi-Toulousain hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.