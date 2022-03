Merlin l'Enchanteur et le Roi Arthur envoient Captain Britain et l'elfe Jackdaw sur Terre pour une nouvelle mission. Doté d'un nouveau costume et de nouveaux pouvoirs, Brian Braddock se trouve piégé dans un monde qui n'est pas le sien, un monde perverti où la folie n'est jamais loin. C'est le début d'une gigantesque saga qui va totalement redéfinir le personnage et son entourage, que ce soit sa soeur Betsy, l'innocente Meggan, mais encore ses ennemis tels l'impitoyable Slaymaster, le loufoque Crazy Gang ou la surprenante Gatecrasher. En 2006, nous avions proposé les épisodes consacrés à Captain Britain, scénarisés par Alan Moore et illustrés par Alan Davis dans la collection BEST OF MARVEL. Nous voyons plus grand et vous proposons l'ensemble de cette période essentielle de l'histoire du personnage. Ainsi, en plus des épisodes publiés dans le BEST OF, vous découvrirez les aventures en noir et blanc qui précèdent la saga d'Alan Moore ainsi que l'excellente suite, illustrée par Davis sur des scénarios de Jamie Delano et Davis lui-même ! Des histoires et des personnages qui ont fortement influencé l'univers des mutants, en particulier celui d'Excalibur.