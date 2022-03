Silver Surfer : Requiem

La carrière du Silver Surfer a été longue et mouvementée, mais aujourd'hui, les pouvoirs conférés par Galactus s'épuisent et le héros argenté sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Méditant sur ses réussites et ses échecs, le Silver Surfer décide de retourner sur Zenn-la, la planète qui a vu naître Norrin Radd. Rarement une équipe aussi prestigieuse s'est associée pour raconter une histoire du Silver Surfer ! Cet album réunit en effet, J. Michael Straczynski, l'auteur de Supreme Power et des épisodes d'Amazing Spider-Man (recueillis dans cinq MARVEL ICONS) et Esad Ribic, l'époustouflant (mais trop rare) dessinateur de Thor : Le Massacreur de Dieux, Secret Wars et Les Eternels. Un MUST-HAVE assurément !