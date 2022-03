Docteur Strange : Le serment

Le Docteur Strange se lance dans l'enquête paranormale la plus importante de sa carrière : il tente d'élucider son propre meurtre ! Son plus fidèle ami étant aux portes de la mort, Strange cherche à recruter un nouvel allié et il va chercher dans un coin inattendu de l'univers Marvel ! Avec cette nouvelle épreuve, le Sorcier Suprême va devoir prouver sa valeur ! Le célèbre scénariste Brian K. Vaughan (Y : Le dernier homme, Saga) a pendant quelque temps posé ses valises chez Marvel. Il a produit durant cette période une série d'oeuvres rapidement devenues cultes comme Runaways, Mystique, The Hood ou encore cette mini-série consacrée au héros qui fera son grand retour sur les écrans au mois de mai.