Les Soeurs de Montmorts. 1 CD audio MP3

Novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmorts, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée, et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le village ? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants ? Les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux ? Dans la lignée des Refuges, un thriller stupéfiant à la construction aussi originale qu'habile, qui vous fera douter de vos certitudes à chaque page. Un nouveau coup de maître ! "Jérôme Loubry maîtrise l'art de promener son lecteur et de le bousculer. Et ce dernier en redemande ! " Page des libraires, à propos des Refuges. "Jérôme Loubry aime jouer avec les nerfs de ses lecteurs, et il le fait avec brio". Le Parisien, à propos des Refuges.