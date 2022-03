Ma vie avec les arbres

"Les arbres sont mes patients". Une table, une chaise ou encore du bois de chauffage : dans nos sociétés toujours plus urbaines, nous sommes confrontés à l'arbre d'abord en tant qu'objet. Déconnectés de la nature, nous avons tendance à oublier qu'il s'agit avant tout d'un être vivant : un être complexe, sensible et fragile, dont il faut prendre soin. C'est tout le sens du métier de Karine Marsilly, arboriste-grimpeuse, élagueuse ou encore " généraliste de l'arbre " . Telle une doctoresse, entre diagnostic, traitement et remise en forme, son regard singulier examine chaque arbre dans sa globalité, de la cime de son feuillage à ses racines profondes sans oublier ses relations avec l'environnement. En appelant à considérer l'arbre comme un patient, comme un être sensible, elle nous invite à redéfinir notre rapport au vivant. Le récit d'une vie au service des fragiles et paisibles géants qui nous entourent, accompagné de conseils pour prendre soin des pensionnaires de son jardin. A propos de l'autrice Née en 1974, KARINE MARSILLY consacre sa vie à soigner et embellir les arbres. Elle intervient dans les communes pour sensibiliser la population à l'importance des arbres dans l'environnement. Elle vit en Normandie. " Le parcours atypique [d'une] passionnée d'arbres [... ], ponctué d'anecdotes. " Ouest-France " Une pionnière dans une profession jusque-là réservée aux hommes. " La Gazette de la Manche