Léopards Tome 4 : Drake

Quand Saria découvre un cadavre dans le bayou près de chez elle, son premier réflexe est d'appeler la police. Mais la victime semble avoir été tuée par un félin, et ses frères sont tous des métamorphes léopards. Dépêché par le propriétaire du terrain pour enquêter, le léopard Drake est prêt à tout - sauf à l'intensité des sentiments qui s'empare de lui lors de sa rencontre avec Saria. Il sent au plus profond de son être qu'elle est sa compagne. Partagée entre son désir de protéger ses frères et celui de découvrir la vérité, Saria se méfie du nouvel arrivant, pourtant, alors qu'ils s'aventurent au coeur mystérieux de la Louisiane sur les traces du meurtrier, l'envie de s'abandonner à l'étreinte de Drake se fait irrésistible... " Les adeptes de héros sauvages et indomptés mais à l'âme sensible seront séduits par cette aventure érotique. " Publishers Weekly " Une série phénoménale, pleine de romance incroyablement sexy et de suspense. " Lorelei's Lit Lair " Une romance sombre et dangereuse - à la fois magique et captivante. " Harlequin Junkie " La reine de la romance paranormale. " USA Today