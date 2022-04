De 1821 à 1922. La France en Grèce - La Grèce en France

Le processus d'émancipation de la Grèce pendant le premier centenaire du nouvel état puise largement en Occident et notamment en France. On examine ici cette période encadrée par deux événements contraires du point de vue des rapports réflexifs et multiples avec la France. Les deux commémorations emblématiques en Grèce pour les années 2021 et 2022, celle du bicentenaire de la Guerre de l'Indépendance (1821) et celle du centenaire de la destruction de Smyrne (1922) marquent un processus de développement encadré par deux élans contraires, issus d'une victoire et d'une défaite : un élan vers l'émancipation et un élan menant au repli traumatique sur soi. Ce processus d'émancipation politique et de formation d'identité culturelle puisant largement en Occident et notamment en France.