Voyage, découvre et explore. Les monuments du monde

Un nouveau titre de la série Voyage, découvre et explore pour connaitre de nombreux monuments du monde inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et stimuler l'apprentissage de la géographie avec des figurines à placer sur le puzzle. Au cours des siècles, l'homme a construit des monuments d'une beauté extraordinaire, qui sont devenus les symboles de nations et de civilisations, connus et admirés dans le monde entier. Tours, palais, amphithéâtres, pyramides antiques et gratte-ciel modernes racontent une très longue histoire et sont les éternels témoins de l'ingéniosité humaine.