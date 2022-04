La cuisine des ricochets de Clea. Batchcooking revisité

Un batchcooking revisité qui lui, tient vraiment ses promesses ! Le batchcooking est dans l'air du temps... mais il tient rarement ses promesses. Cet ouvrage propose plutôt des méthodes d'organisation efficaces, testées et validées par des personnes que l'autrice a coachées. Il permettra à chacun de manger plus souvent sain et végétarien, en anticipant ses repas et sans passer tout son week-end en cuisine.