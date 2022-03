Commentaire de Job. Traduction par un moine du Barroux avec le texte latin de Job en regard

Foisonnant d'images et de métaphores, le livre de Job a longtemps ? constitué une énigme pour les interprètes. Alors que dominait largement l'interprétation allégorique de saint Grégoire le Grand dans ses fameuses Morales sur Job, saint Thomas donne pour la première fois un sens littéral convaincant : Dieu rétribue nos actes, bons et mauvais. La croyance en un Dieu rémunérateur nous est familière, elle est, avec la recherche du vrai bonheur, un des fondements de la morale chrétienne. Mais le livre de Job nous fait plonger dans le vertigineux mystère de la Providence, à travers l'affliction d'un homme jusque-là béni de Dieu. Ses amis croient y voir la preuve qu'il n'était qu'un hypocrite. Job proteste, jusqu'à ce que l'intervention divine dirime le débat, non sans jeter de vives lumières sur le sens de l'épreuve, la vraie sagesse, l'existence et les procédés du diable. Nouvelle traduction de cette oeuvre importante du Docteur angélique