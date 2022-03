L'Oiseau d'or de Kainis Tome 1

La littérature est un art réservé aux hommes. Début du xixe siècle, à l'est de Gloucestershire, Lea a grandi au milieu de livres "inaccesibles pour son cerveau féminin" et se passionne pour l'écriture, un art réservé à la gent masculine. C'est donc sous l'identité fictive d'Alain Wedgwood qu'elle va débarquer à Londres pour faire publier ses ouvrages, se plonger le monde littéraire et se faire de nouveaux amis. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence ? Cette série en 4 tomes s'interroge sur le sexisme avec douceur. Candide mais lucide, Lea va trouver les réponses à ses questions au fil de ses rencontres londoniennes et vous offrira peut-être une autre manière d'aborder le shojo.