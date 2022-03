Nos généreuses réciprocités. Tisser le monde commun

Alors que s'impose une représentation de plus en plus désenchantée des relations humaines – comme si elles ne relevaient plus désormais que de l'intérêt et de ses calculs cyniques, ou de la domination généralisée –, Nos généreuses réciprocités a pour ambition de valoriser leur côté lumineux, de donner toute sa place à notre désir de sociabilité, à notre appât du lien plutôt que du gain. En compagnie de sociologues, philosophes, poètes – et en premier lieu de l'anthropologue Marcel Mauss –, Philippe Chanial met en lumière les réciprocités généreuses sans lesquelles il n'y a pas de monde commun.