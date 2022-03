Jeune fille en bleu à la fenêtre, au crépuscule

Berlin, 2017 : Hannah, 27 ans, trouve une lettre d'un avocat, identifiant sa grand-mère et elle comme les possibles héritières d'une collection d'art qui avait été confisquée sous le régime nazi. Pourtant, c'est la première fois que la jeune étudiante entend quelque chose sur d'éventuelles racines juives. Et pourquoi sa grand-mère bien-aimée Evelyn, sa seule parente vivante, n'a-t-elle jamais livré un seul mot sur son passé ? Entremêlant le sort de plusieurs personnages féminins, Alena Schröder retrace avec empathie la question de savoir comment nous parvenons à gérer notre histoire personnelle et l'héritage de nos ancêtres.