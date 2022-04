Pour une médecine humaine. Étude philosophique d une rencontre

La médecine se trouve actuellement à une croisée des chemins : on peut craindre que le développement extraordinaire de sa technicité, qui en permet les prouesses, se fasse au détriment de son humanité. Ce livre tente de montrer comment une médecine humaine est possible en analysant, pour en décrire la singularité, ce phénomène qu'est la rencontre, véritable face-à-face entre deux personnes, un soigné et un soignant. Il montre comment, dans la conversation que permet cette rencontre, ceux-ci peuvent créer une relation de réciprocité dans laquelle ils s'engagent ensemble tout en conservant leur identité personnelle. Ecrit par un médecin, ce texte est un aller-retour entre philosophie et médecine. Partant d'une question médicale, se promenant sur divers chemins de la philosophie, il définit les conditions d'une pratique humaine du soin. Il vise à poser ainsi les fondements d'une Médecine de la Personne, nouveau paradigme qui apparaît au terme de cette réflexion comme nécessaire pour l'avènement d'une médecine humaine. Il devrait intéresser l'ensemble des professionnels de santé, futurs et actuels, mais aussi le grand public pour qui la santé et donc la médecine sont devenues des questions sociétales majeures.