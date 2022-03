Les tueurs de la République. Assassinats ciblés et opérations spéciales des services secrets de De Gaulle à Macron

Vengeances d'Etat, assassinats en série, attentats commandités, éradication de chefs terroristes, emploi de mercenaires ou de services secrets alliés : oui, la France est capable de tuer pour régler ses comptes et défendre ses intérêts, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs. Pour ce faire, la DGSE dispose d'une cellule clandestine dont les agents sont entraînés pour mener à bien des exécutions ciblées. De de Gaulle à Macron, tous ont recouru à ces actions inavouables. Ceux qui ont accordé ou obtenu le "permis de tuer" éclairent ici cette face sombre du pouvoir. Cette édition largement augmentée nous révèle ces opérations et qui elles visent. Grâce à de nouveaux témoignages et à la reproduction de documents inédits, elle nous apprend comment la France s'est vengée presque systématiquement des attaques et des attentats qui l'ont frappée depuis 2015.