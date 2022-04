La Valeur. Chercher, frapper, trouver

Une prise de conscience sur le fil conducteur qui relie tous les événements de l'histoire de chacun. Jea-Paul Allou, ancien banquier devenu SDF, se livre dans ce nouvel ouvrage : Je désire montrer dans ce livre la liaison qui existe aujourd'hui entre tous les peuples, grâce et à cause de la pandémie. Le virus nous unit et nous réunit dans un destin commun, la misère et la détresse donnent à ce drame une dimension intemporelle. C'est aussi un partage de foi. Dans mon histoire, la foi fut la source de l'acceptation de mes souffrances et le tremplin de mes résiliences. Je souhaite partager une approche vécue des "béatitudes" . Les "Béatitudes" fabuleux texte des évangiles, plus qu'un texte "la Parole divine incarnée" . Une clef du bonheur qui ouvre la porte à la véritable joie au sein des problèmes les plus graves de nos vies... Voilà ma réponse à votre question, montrer simplement l'histoire d'une vie, commune à tant de femmes et d'hommes, partager une réflexion, une méditation et mes prières d'amour pour chacun et pour tous. J'écris pour aimer... Jean-Paul Allou.