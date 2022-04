Les Sisters - La Série TV - Poche - tome 49. Monsieur Pimpin

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Marine et ses doudous, c'est une grande histoire d'amour ! Elle en a des dizaines et des dizaines, de toutes les tailles et de toutes les formes ! Quand elle découvre à la télé Monsieur Pimpin, le plusse câlin de tous les petits lapins, elle ne rêve plus que d'une chose : agrandir sa collection de peluches ! Mais pour arriver à ses fins, la tornade à bouclettes devra d'abord faire ses devoirs et montrer à Papa et Maman qu'elle est une élève modèle ! ... 2 + 2, ça fait combien déjà ?