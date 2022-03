Les forêts. Un trésor à découvrir

Après L'évolution, L'évolution de l'homme et Les Océans, notre quatuor (un scientifique au langage simple et précis, un conteur fantasque et deux enfants curieux et malins) partent explorer les forêts ! Au cours d'une balade à travers les forêts européennes, tropicales et boréales, les héros découvrent la vie des arbres, la diversité des forêts et leurs évolutions au fil des siècles, la richesse de la faune et de la flore forestière ainsi que les menaces qui pèsent sur elles dans le monde, comme la déforestation et les incendies. La protection des forêts et de leur biodiversité est une question essentielle, rendue vivante et drôle grâce à ce récit documentaire en BD qui fait interagir des personnages hauts en couleur.