Sexualite, exces et representation

Dans le cabinet de consultation, l'analyste est confronté à la psychosexualité, c'est-à-dire à l'expérience de l'inconscient et de l'excès car les pulsions ne peuvent être que partiellement représentées dans la réalité psychique. La psychosexualité ne dépend pas tant du corps sexué mâle ou femelle que des fantasmes inconscients auxquels on accède dans l'après-coup, au travers des identifications, des projections et des mises en acte au sein de la rencontre analytique et du jeu transféro-contre transférentiel. Ce livre explore de nombreux thèmes fondamentaux tels que la bisexualité, tant du point de vue freudien qu'en fonction des débats actuels sur le sexe et le genre, du trauma en tant qu'expérience corporelle d'un excès qui empiète sur la constitution d'un espace psychique ; et comment les fantasmes et hallucinations, aux fondements de l'angoisse et de la mélancolie, se révèlent, se déploient et se transforment au cours d'une analyse. L'auteur s'appuie sur diverses écoles de pensée pour nous présenter une conception extrêmement vivante et personnelle de la psychanalyse.