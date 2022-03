Nos 7 péchés capitaux

"Toute société est traversée par des caprices, ces passions furieuses qui l'entraînent dans des aventures parfois tragiques, parfois grandioses. Les caprices qui saisissent aujourd'hui notre pays sont, en un sens, des péchés capitaux : mortifères, ils nous incitent au repli sur la mémoire d'un passé dont nous savons très bien qu'il ne peut, à lui seul, être notre futur. La vraie fidélité à son histoire, pourtant, est ailleurs. Elle consiste à avancer sur un chemin, conscient de porter en soi-même tout ce qu'il faut pour explorer, découvrir, traverser les inattendus qui surgiront. Il est possible, j'en suis convaincu, de dépasser nos clivages pour y insuffler la puissance de la vie. Cette vie est celle de l'Evangile, que je découvre chaque jour un peu plus bouleversante, et qui nous rappelle l'essentiel : ce ne sont pas les frontières qui nous font hommes, mais notre commune fraternité". Benoist de Sinety