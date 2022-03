Le palais de Paul

"Je m'appelle Paul et je vis à l'Elysée. Depuis que mon papa a été élu président, difficile de s'ennuyer, je ne suis jamais tranquille. On me dit que je dois être raisonnable. Mais moi, j'ai 7 ans et j'ai envie de m'amuser ! " D'après le podcast aux 15 millions d'écoutes "Encore une histoire" .