Un léger soupçon d'autisme

Sans en avoir conscience, nous pouvons tous être concernés par les troubles du spectre de l'autisme (TSA) : soit en les portant, soit en étant proche d'une personne qui les porte. En effet, le spectre de l'autisme est large et quand ces troubles sont légers ou fortement compensés, le diagnostic est rarement posé. Cet autisme invisible reste alors ignoré et source de malentendus, d'incompréhension, voire de souffrances dans les relations au quotidien entre personnes autistes et non autistes : l'un voudrait que l'autre change, l'autre voudrait qu'on arrête de lui mettre la pression pour qu'il convienne. Dans cet ouvrage, Isabelle Le Peuc'h, Gestalt-thérapeute, souligne que personne n'est à changer ou à guérir. En revanche, c'est la relation qu'il est possible de soigner car c'est elle qui souffre d'un décalage trop souvent mal identifié et mal compris. Cette façon d'envisager les choses change tout et permet de retrouver une dynamique vertueuse et de quitter les impasses relationnelles. Alternant les extraits de séance qui se lisent comme un récit et les moments explicatifs, cet ouvrage grand public nous donne des clés concrètes pour identifier l'autisme invisible et cheminer vers des relations apaisées.