S'initier à l'astrologie

Une méthode d'initiation pratique avec : -l'étude des signes du zodiaque, des planètes, des maisons, de la relation Soleil-Lune... -comment interpréter son thème astral, le miroir cosmique de notre personnalité et de nos potentiels : selon notre heure/jour de naissance et le placement des astres, les influences sur notre caractère, nos fonctionnements et aspirations dans de nombreux aspects de notre vie, (relations, amour, travail, argent, etc.). -cérémonies et rituels selon les cycles de la lune -une trentaine de magnifiques illustrations inspirantes créées par l'auteure, Pola von Grüt.