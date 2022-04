Agenda. Edition 2021

De septembre 2021 à septembre 2022, découvrez avec les dessins girly et pleins d'humour de Fanny tout ce qu'il vous faudra pour un quotidien bien organisé : - Les calendriers mensuels - Une page d'ouverture chaque mois avec une to do list - Les pages semaines avec des espaces pour ne rien oublier - Le portrait astro du mois Sans oublier de quoi se divertir (mini-BD, coloriages) et des conseils et astuces pour réduire son impact écologique au quotidien.