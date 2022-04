D'où vient le nom des roses

Dans un merveilleux pays, très bien ordonné, où chacun a une place précise, se trouve la Jardinerie, une haute et mystérieuse tour dont l'entrée est protégée par un labyrinthe. Chaque année un grand concours est organisé et le vainqueur aura l'honneur de donner son nom à une fleur. Il lui suffira de trouver l'entrée de la Jardinerie et donc de traverser le labyrinthe. Depuis toujours ce sont les fleuristes de la Roseraie qui gagnent. Cette année, Jade a toutes ses chances. Mais voilà qu'Adonis, un simple bûcheron, prétend lui aussi vouloir passer le concours. Impossible pour un bûcheron ! lui répondent Jade et le Maitre-fleuriste. C'est ce qu'on verra, leur répond Adonis.