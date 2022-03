L'université Sultan Moulay Slimane (Beni Mellal) a pris l'initiative d'une rencontre scientifique les 17 et 18 avril 2019 en présence de Fouad Laroui conquis par la thématique annoncée : "Fouad Laroui écrivain transculturel" . Le parcours personnel de Fouad Laroui transparait dans ses écrits, invitant à la rencontre de cultures diverses. La notion de transculturalité le définit clairement, ne serait-ce que par la présence de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Belgique et naturellement du Maroc de ses origines, comme autant d'influences qui ont forgé son identité. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement de cadre spatiotemporel, mais bien d'une approche et d'une assimilation de tout ce dont ces diverses cultures sont porteuses et qu'il restitue dans ses romans sur le mode satirique, nostalgiqueâ-Les textes rassemblés dans ce volume oeuvrent à décrypter ces rencontres culturelles qui convergent à illustrer l'intitulé du colloque en soulignant la démarche humanitaire.