Dark Maul : Fils de Dathomir

Il a grandi dans la haine, la peur et la colère, il a été poussé vers le côté obscur et entraîné à tuer. Les origines de Dark Maul, le redoutable élève de Dark Sidious, sont enfin dévoilées ! Vous découvrirez aussi les raisons pour lesquelles Dark Maul cherche une jeune Padawan capturée par des forces sinistres, et vous comprendrez le rôle joué par un groupe de chasseurs de primes. L'univers Star Wars continue de se développer en comics avec une nouvelle saga explorant les zones d'ombre du monde imaginé par George Lucas. Ici, nous nous intéressons au vilain charismatique apparu dans La menace fantôme !