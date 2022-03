Set et match ! 2 CD audio MP3

Si votre mère disparaissait, le diriez-vous à la police ? Même si tout porte à croire que le coupable est votre propre père ? Joy et Stan Delaney ont réussi leur vie. Professeurs de tennis, ils ont eu quatre merveilleux enfants, et leur alchimie est palpable. Après 50 ans de mariage, ils sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Les enfants Delaney sont aussi très doués au tennis, mais comme leur père ne manque pas de le rappeler, aucun d'entre eux n'a l'étoffe d'un champion. Et chacun d'eux vit avec ce sentiment d'échec. Aussi, lorsque Joy disparaît et que Stan a des égratignures suspectes sur le visage, les enfants Delaney réexaminent à la loupe leur histoire familiale commune. Mais une question terrifiante les taraude : savent-ils vraiment qui sont leurs parents ?