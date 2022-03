Son vrai visage

Mère. Héroïne. Menteuse. Tueuse ? Le métier de Laura consiste à soigner les troubles de la parole. Dans sa profession, elle est reconnue et admirée. Elle a pourtant plus de difficultés quand il s'agit de faire parler sa fille de trente ans, qui semble collectionner les échecs en tout genre. Il aura suffi qu'elle l'invite au restaurant pour avoir une vraie discussion mère-fille, Il aura suffi qu'un gamin armé entre en scène, Pour que tout bascule. Andy vient de voir sa mère tuer un homme. Sans une once d'hésitation. Efficace. Calme. Andy vient de comprendre que sa mère n'est peut-être pas celle qu'elle prétend. Et maintenant que les masques tombent, la voix de ces deux femmes pourrait bien ne plus jamais se faire entendre. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eve Vila. A propos de l'autrice N°1 sur les listes internationales de best-sellers, KARIN SLAUGHTER est l'un des autrices les plus populaires et les plus plébiscitées dans le monde. Publiée en 33 langues et vendue à plus de 30 millions d'exemplaires, elle a écrit de nombreux romans, parmi lesquels figurent les séries "Grant County" et "Will Trent" . " Un thriller psychologique palpitant. " Auféminin. com