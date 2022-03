L'empire électrique

En cette fin du xixe siècle, au coeur de l'Empire Electrique, les technologies voltaïques ont transformé la civilisation. L'Europe, sous le règne de Napoléon II, domine la planète. Pourtant... Un terroriste insaisissable menace l'ordre établi en Ecosse française. Les Bonaparte décident de recourir aux services d'un prisonnier politique aux talents fameux, un certain Sherlock Holmes... Marc Frankenstein est l'héritier d'une lignée de savants. Il pratique une science revitalisante, la médecine voltaïque. Un soir, la police vient le chercher à son domicile. Le docteur devra faire face aux sombres secrets de sa famille... L'Australie est une terre de non-droit où sont déportés les utopistes de tout poil. Gavroche Thénardier, vieux révolutionnaire, est capturé et enfermé dans le terrible bagne Vidocq. Pour s'évader, il rassemble une équipe de prisonniers... Le capitaine Nemo, cet infâme pirate, ressurgit après trente ans de silence pour attaquer la flotte française. Le lieutenant Justinien, son ennemi de toujours, embarque à bord du Léviathan pour lui donner la chasse... Figures historiques et mythes littéraires se donnent la réplique dans ce recueil de nouvelles aussi réjouissant qu'endiablé, livré par le nouveau talent du steampunk à la française !