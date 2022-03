Rhum au long cours

Arpenter les arcanes du rhum, c'est d'abord s'intéresser à sa préhistoire, celle du parcours de la canne à sucre, afin d'en ressentir la complexité, la richesse, l'ubiquité et de comprendre sa destinée tant continentale qu'insulaire. De la canne naît en effet le rhum et comme elle, il n'apprécie pas le froid mais le soleil et l'eau ; imprévisible, il peut " tuer le diable ", à doses médicinales comme il peut le dissimuler par l'ivresse qu'il engendre. Il devient alors l'objet d'une âpre tentation pour les marins de tous pavillons sur les océans et mers de l'équateur médian bordé par les tropiques : le Rhum personnalise l'exotisme au long cours... mais plus encore ! De l'odyssée de la canne aux colonies sucrières, du tafia primitif au grog des marins anglais, des rhums de collection aux rhums à cocktails, des productions artisanales aux rhums industriels, " tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le rhum ... " sera abordé dans cet ouvrage précieux où se mêlent économies et productions, écologies et traditions, consommations et alcoolisme, législations actuelles et Free rhum's land.