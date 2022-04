Présidentielle américaine 2020. Y a t-il eu fraude ?

Incroyable ! Étonnant ! Bouleversant ! Décapant ! Que peut-on encore ajouter ? Oui, le sentiment amoureux est tout cela et bien d'autres choses. Les Italiens le nomment avec un joli mot, « innamoramento ». L'équivalent français est un verbe inusité : « s'énamourer ». On dit plus facilement « tomber amoureux » ou « tomber en amour », selon l'expression en usage au Québec. Bien complexe, cet instant où s'allume l'étincelle qui embrase cours et raison. Seule constante, sa brutalité, parfaitement imagée par le terme « coup de foudre ». Est-on frappé durablement ? Rien n'est moins sûr ! Si aimer s'inscrit dans la durée, tomber amoureux est aussi éphémère et insaisissable qu'une bulle de savon. Pourquoi et comment tombe-t-on amoureux ? Tout le monde peut-il tomber amoureux ? Y a-t-il des lieux favorisant la rencontre amoureuse ? Ce livre s'intéresse à la rencontre, à la minute - instant magique, unique - où tout bascule entre deux êtres. Les chapitres déclinent chacun un thème. L'auteur nous convie à une randonnée à travers les mille visages de l'amour, porteuse d'espoir, de joie et de lumière.