Petit manuel d'éloquence. Pour apprendre à s'exprimer avec clarté, aisance et précision.

La peur est une réaction primitive quand on est tout seul face au nombre. La sueur coule, les battements du coeur s'accélèrent, le corps tremble ? C'est normal. Ce n'est pas une métamorphose, ce n'est qu'une réaction physiologique éprouvée par tout être humain en situation de stress. Parler en public, c'est interroger la représentation de soi dans le regard de l'autre. Et si personne n'était d'accord avec moi ? Et si j'étais ridicule ? La peur du jugement correspond au besoin vital d'être intégré au groupe, donc au besoin de plaire. A l'idée de parler en public, on peut donc ressentir une peur, du moins un grand inconfort. C'est légitime. Une prise de parole se construit. C'est ce que cet ouvrage tend à démontrer. Organisé en 15 ateliers assortis d'exercices, il vous montrera comment maîtriser votre expression orale pour vous amener à vous exprimer avec aisance, clarté et précision. Ces quinze ateliers sont suivis de discours ou textes emblématiques.