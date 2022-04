Électronique - La mesure en électronique basse fréquence. Techniques et conseils. Travaux pratiques et cas d’étude

L'ouvrage est une introduction, aussi simple que possible, aux techniques de mesure électronique autour du domaine audio (du continu à 10 MHz), ne nécessitant qu'une formation théorique de base en électronique. La première partie du livre évoque les aspects pratiques des composants passifs, des connecteurs, des appareils de mesure et des différentes sources, ainsi que les techniques de mesures. Puis sont d'abord présentés et analysés des sujets de travaux pratiques académiques, très directifs, qui permettent d'illustrer une partie de cours. Ils sont ensuite complétés par des cas d'étude.