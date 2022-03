Nantes. Le laboratoire nantais et ses nouveaux objets

L'action publique locale est marquée par de nombreuses transformations qui relèvent d'une entrée en politique de nouveaux dossiers mais aussi du changement d'échelle de certaines prérogatives. Cet ouvrage s'interroge sur les formes, les acteurs et les dispositifs qui accompagnent ces évolutions. La politique de la ville, le patrimoine, le numérique, les transitions énergétique et alimentaire sont autant de sujets permettant de questionner les postures métropolitaines nantaises, entre activation, facilitation et accélération. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles" .