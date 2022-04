Colaricocovirus. D'un génocide non conventionnel

Ce livre a été écrit avec la volonté de dresser un constat sur la crise du Covid-19 en adoptant un regard à la fois philosophique et politique. En eff et, cette crise a bouleversé le monde entier dans ses fondements et comme jamais auparavant. Le livre se compose en 3 parties : d'abord, une lettre en réponse à une anonyme, une lettre ouverte au maire de son village, qui a vite été rendue publique et qui a fait le buzz sur internet par des millions de vues en quelques jours. La dernière partie est un entretien avec Daniel Tutt qui a fait beaucoup parlé dans le monde intellectuel aux Etats-Unis.