Cendre et Hazel, Tome 03. Cornes et sortilèges

Après un long voyage à travers le monde pour tenter de sauver sa soeur Hazel, qu'elle a transformé par erreur en chèvre, l'apprentie sorcière Cendre a fini par rentrer au village... pour constater que son sort avait en réalité touché l'intégralité de sa population ! C'est à présent tout un troupeau qui lui en veut... Les filles n'ont plus d'autre choix que de retrouver leur mère, la seule personne qui devrait pouvoir les sortir de ce très, très mauvais pas. Le problème ? Elle est elle aussi bien difficile à trouver ! Le duo haut en couleur repart donc sur les routes pour un nouveau périple, qu'elles espèrent cette fois couronné de succès. Si l'issue reste incertaine, une chose est sûre, il s'annonce au moins aussi surprenant, hilarant et magique que leur précédent ! Après deux albums qui ont vu grandir et progresser Cendre, ce troisième tome inaugure le 2e acte de cette série fantastique et humoristique. Son ton farfelu, son univers riche, généreux et original, son dessin moderne et dynamique en font déjà un indispensable pour les jeunes lecteurs et lectrices !